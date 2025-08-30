Imagini virale și critici publice

Filmarea, în care femeia apare executând mișcări provocatoare pe bara metalică pe care flutura steagul național, a fost distribuită masiv pe rețelele de socializare. Gesto a fost perceput ca un afront la adresa simbolurilor statului, declanșând reacții dure atât din partea cetățenilor, cât și a oficialilor locali.

Autoritățile au deschis o anchetă

Guvernatorul provinciei Nevșehir a transmis că Parchetul a început o investigație penală, invocând articolele 300 și 301 din Codul Penal turc, ce sancționează insulta adusă simbolurilor naționale și valorilor fundamentale ale statului.

Un deputat turc a reacționat public, calificând episodul drept „un act de lipsă de respect inacceptabilă” și subliniind că astfel de incidente nu pot fi tolerate într-un loc cu o semnificație istorică și spirituală majoră.