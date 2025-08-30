Imagini virale și critici publice
Filmarea, în care femeia apare executând mișcări provocatoare pe bara metalică pe care flutura steagul național, a fost distribuită masiv pe rețelele de socializare. Gesto a fost perceput ca un afront la adresa simbolurilor statului, declanșând reacții dure atât din partea cetățenilor, cât și a oficialilor locali.
Autoritățile au deschis o anchetă
Guvernatorul provinciei Nevșehir a transmis că Parchetul a început o investigație penală, invocând articolele 300 și 301 din Codul Penal turc, ce sancționează insulta adusă simbolurilor naționale și valorilor fundamentale ale statului.
Un deputat turc a reacționat public, calificând episodul drept „un act de lipsă de respect inacceptabilă” și subliniind că astfel de incidente nu pot fi tolerate într-un loc cu o semnificație istorică și spirituală majoră.
Türkiye bayraklı direkte dans eden turiste soruşturma
Soruşturma, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.