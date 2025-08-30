Turistă cercetată după ce a dansat provocator pe catargul cu steagul Turciei

Turistă cercetată după ce a dansat provocator pe catargul cu steagul Turciei
Un episod controversat petrecut în Cappadocia a stârnit un val de reacții aprinse în mediul online și în rândul autorităților turce. O turistă străină a fost surprinsă într-un videoclip dansând pe catargul unde era arborat drapelul Turciei, chiar pe platoul Castelului Uçhisar, monument istoric aflat sub protecția UNESCO.

Imagini virale și critici publice

Filmarea, în care femeia apare executând mișcări provocatoare pe bara metalică pe care flutura steagul național, a fost distribuită masiv pe rețelele de socializare. Gesto a fost perceput ca un afront la adresa simbolurilor statului, declanșând reacții dure atât din partea cetățenilor, cât și a oficialilor locali.

Autoritățile au deschis o anchetă

Guvernatorul provinciei Nevșehir a transmis că Parchetul a început o investigație penală, invocând articolele 300 și 301 din Codul Penal turc, ce sancționează insulta adusă simbolurilor naționale și valorilor fundamentale ale statului.

Un deputat turc a reacționat public, calificând episodul drept „un act de lipsă de respect inacceptabilă” și subliniind că astfel de incidente nu pot fi tolerate într-un loc cu o semnificație istorică și spirituală majoră.