Potrivit agenției de presă Anadolu, focul de armă a fost tras de o invitată care ar fi vrut să marcheze momentul printr-un gest considerat „tradițional” în anumite zone rurale: tragerea de gloanțe în aer la evenimentele de familie. Din nefericire, glonțul l-a lovit direct pe mire, care a murit miercuri dimineață, la o zi după cununie, din cauza rănilor grave.

Suspectă arestată

Poliția turcă a reținut o femeie – mătușă prin alianță a victimei – fiind suspectată că ar fi responsabilă pentru focul fatal.

Astfel de incidente nu sunt rare în Turcia, unde obiceiul de a trage focuri de armă la sărbători continuă să facă victime. Estimările unei fundații locale arată că în țară circulă aproximativ 40 de milioane de arme de foc, multe deținute ilegal.

Doar săptămâna trecută, o altă nuntă din provincia vecină Trabzon s-a soldat cu un mort și doi răniți, tot în urma unor focuri trase „în semn de bucurie”.