Ce au transmis autoritățile?

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad: două autospeciale de primă intervenție și comandă, o barcă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

„Persoana de sex feminin, în vârstă de aproximativ 16 ani, a fost preluată conștientă și cooperantă de echipajul SAJ și transportată la spital. Pompierii militari arădeni, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul ISU Timiș, au reușit să extragă din apă băiatul de 18 ani, care, din păcate, a fost găsit decedat”, au transmis reprezentanții ISU Arad.

Cauzele exacte ale incidentului sunt investigate de autorități.