Tragedie la Arad: un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut în râul Mureș, o fată de 16 ani a supraviețuit

Un incident tragic s-a produs marți, în zona Podului Roșu din municipiul Arad, unde doi tineri au căzut în apele râului Mureș. O fată de 16 ani a reușit să iasă din apă înainte de sosirea echipajelor de intervenție, însă un băiat de 18 ani nu a mai putut fi salvat.

Ce au transmis autoritățile?

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad: două autospeciale de primă intervenție și comandă, o barcă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

„Persoana de sex feminin, în vârstă de aproximativ 16 ani, a fost preluată conștientă și cooperantă de echipajul SAJ și transportată la spital. Pompierii militari arădeni, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul ISU Timiș, au reușit să extragă din apă băiatul de 18 ani, care, din păcate, a fost găsit decedat”, au transmis reprezentanții ISU Arad.

Cauzele exacte ale incidentului sunt investigate de autorități.