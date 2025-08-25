În imagini, acesta este surprins depășind cu viteză mașinile de pe banda rapidă, pe fundal rulând muzică folk și fragmente dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan, în care sunt elogiate proiectele de infrastructură ale guvernului.

Amendă și scuze publice

Poliția rutieră a intervenit rapid, aplicând ministrului o amendă de 9.267 de lire turcești (aproximativ 280 de dolari), pentru depășirea limitei de viteză. În Turcia, pe autostrăzi, viteza maximă legală este de 140 km/h.

Confruntat cu reacțiile critice din partea opiniei publice, Uraloglu a publicat pe platforma X fotografia procesului-verbal de sancționare, alături de mesajul: „Îmi cer scuze națiunii noastre”.

Incidentul a readus în atenție problema siguranței rutiere din Turcia. Potrivit datelor oficiale, în 2024, aproape 1,5 milioane de accidente au fost înregistrate pe șosele, soldate cu 6.351 de decese.

Gestul ministrului, considerat de mulți drept un exemplu negativ din partea unui oficial de rang înalt, a generat dezbateri aprinse pe tema responsabilității publice și a respectării regulilor de circulație.