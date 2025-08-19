Cum s-a produs evenimentul rutier?

Incidentul a avut loc pe 18 august, în jurul orei 11:30, pe strada Locotenent Stancu Ion. Conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani, a traversat marcajul longitudinal dublu continuu pentru a vira la stânga, după care și-a lăsat autoturismul pe trotuar, pe sensul opus de mers. Gestul său a încurcat atât circulația rutieră, cât și pe cea pietonală.

În urma verificărilor, polițiștii rutieri l-au sancționat cu o amendă de 1.822,50 lei și i-au aplicat 9 puncte de penalizare. Potrivit reprezentanților IPJ Dâmbovița, șoferul ar fi oprit în zonă pentru a intra într-un restaurant.

Poliția reamintește conducătorilor auto că oprirea și staționarea în locuri nepermise pun în pericol siguranța traficului și îi îndeamnă pe șoferi să utilizeze doar spațiile special amenajate și semnalizate.