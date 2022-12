In acest caz, ce ai spune de niste biscuiti fragezi si crocanti in acelasi timp, cu aroma subtila de portocala si cardamom? Nu contin gluten, au foarte putin zahar si pot fi gata in maximum o ora!

Stelute cu scortisoara, cel mai bun si cel mai simplu desert pentru Craciun

Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

200 grame faina de migdale sau migdale date prin blender

70 grame zahar pudra

o lingura de scortisoara macinata

1/2 lingurita de cardamom

2 linguri zeama de portocala

1/2 lingura coaja de portocala data prin razatoare

Un praf de sare

Cum se prepara acest desert pentru Craciun?

Pentru inceput, amesteca toate ingredientele uscate intr-un bol incapator: faina de migdale, zaharul pudra, scortisoara si cardamomul. Daca nu ai faina de migdale, o poti prepara rapid cu ajutorul unui blender puternic.

Apoi, spala foarte bine portocala si da coaja pe razatoare. Rade doar stratul portocaliu, caci coaja alba nu este la fel de aromata si poate fi chiar amara. Dupa ce ai obtinut coaja parfumata, taie portocala in jumatate si stoarce-i zeama, inlaturand samburii si pulpa cu ajutorul unei strecuratori.

Adauga zeama si coaja de portocala in bolul cu ingrediente uscate si amesteca usor cu o lingura. Cand aluatul incepe sa se inchege, foloseste-ti mainile pentru a framanta o coca omogena. In cazul in care compozitia este prea solida, mai adauga putina zeama de portocala.

Modeleaza aluatul intr-o sfera, apoi acoper-o cu folie de plastic si las-o la frigider timp de minimum jumatate de ora, de preferat 60 de minute.

Cand timpul de asteptare s-a scurs, pune aluatul intre doua straturi de folie de plastic si intinde-l cu un sucitor, pana cand obtii o foaie de aproximativ un centimentru grosime. Indeparteaza folia de deasupra si incepe sa tai fursecurile cu ajutorul unei forme stelate. Pentru a evita lipirea aluatului, trece forma prin zahar pudra.

Incinge cuptorul la 180 de grade Celsius. Acopera o tava cu o hartie speciala pentru copt, apoi pune toate stelutele in interior. Lasa putin spatiu intre fursecuri, pentru a nu se lipi. Lasa stelutele la cuptor timp de 8-10 minute, apoi pune-le pe un platou sau pe un gratar, pentru a se raci complet.

Ulterior, le poti acoperi cu zahar pudra, cu ciocolata topita sau cu o glazura simpla, pe baza de zahar, apa si esenta de vanilie. Nu trebuie decat sa pui pe foc mic 7-8 linguri de zahar pudra, o lingura de apa si o lingurita de esenta de vanilie, intr-o cratita sau intr-o tigaie mica. Amesteca bine, pana cand zaharul se topeste complet, apoi decoreaza fiecare steluta. Gata!

Sursa: andreearaicu.ro