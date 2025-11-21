Ingrediente pentru sarmale de post după rețeta de la Mănăstirea Putna:

1 varză murată mare (sau foi de varză)

200 g orez

2 cepe mari, tocate mărunt

2 morcovi rași

1 ardei gras, tocat fin

100 ml ulei de floarea-soarelui

2 linguri pastă de roșii

1 legătură de mărar și pătrunjel

Sare, piper și foi de dafin după gust

Modul de preparare:

Se spală foile de varză, iar nervurile groase se taie pentru a putea rula ușor sarmalele. Ceapa se călește în ulei până devine aurie, apoi se adaugă morcovul, ardeiul și orezul, călindu-se câteva minute. Se condimentează cu sare și piper, iar la final se adaugă verdeața tocată.

Pe fiecare foaie de varză se pune o lingură de umplutură și se rulează strâns, pliazănd marginile. Sarmalele se așază în oală, se adaugă pastă de roșii dizolvată în apă și foi de dafin, apoi se fierb la foc mic timp de 1-2 ore, până devin fragede și aromate.

Sfaturi pentru sarmale perfecte:

Folosiți varză bine murată pentru un gust autentic

Fierbeți sarmalele încet, la foc mic, pentru a pătrunde aromele

Se pot adăuga ciuperci tocate în umplutură pentru un plus de savoare

Aceste sarmale de post, preparate după rețeta Mănăstirii Putna, sunt o adevărată încântare pentru papilele gustative, combinând tradiția culinară românească cu simplitatea ingredientelor de post. Sunt ideale pentru a fi servite de Crăciun sau în orice zi de post, apreciate de familie și prieteni pentru gustul lor sănătos și autentic.