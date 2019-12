Sâni mai frumoși cu ajutorul domnului Dr. Calu Alexandru (P) 

Intr-adevar, corpul feminin a atras mereu atentia, indiferent de secol. Tocmai modul in care suntem “construite” atrage atentia asupra anumitor zone. Sanii sunt vizibili si proeminenti chiar si atunci cand suntem imbracate complet. Anatomia feminina a fost mereu supusa presiunii. Cu toate acestea, lumea artei, de la Grecia Antica si pana la Renastere, a fost intotdeauna plina de picturi si sculpturi care glorifica sanii si soldurile feminine. Cateva opere de arta din perioadele medievale si renascentiste o infatiseaza chiar pe Fecioara Maria, pieptul descoperit, alaptandu-l pe pruncul Iisus Hristos. “Maja dezbracata”, capodopera a artistului spaniol Francisco Goya, a fost considerata atat indrazneata, cat si frumoasa in 1800. De-a lungul istoriei, societatea si-a schimbat parerea colectiva cu privire la imaginea sanului feminin: rau, bun, frumos, pacatos. Sanii insa sunt ceva ce fac parte din corpul femeii si fiecare are dreptul de a se simti bine. Asta nu inseamna ca trebuie sa se multumeasc cu ce are. Daca nu sunteti multumite, nu este nicio rusine sa apelati la proceduri chirurgicale pentru a va mari sau a va remodela sanii. La clinica https://www.drcalu.com puteti avea ceea ce va doriti, in siguranta si cu rezultate optime.

Marirea sanilor este un tip de chirurgie cosmetica, dar poate fi efectuata si din motive reconstructive. In chirurgia reconstructiva, implanturile sunt utilizate pentru a restabili anatomia datorita deformarii congenitale, traumatice sau post cancer. Tipul si dimensiunea implantului depind de mai multi factori, cum ar fi cat de mari va doriti sa fie sanii, anatomia sanului, grosimea si elasticitatea pielii si tipul corpului.

Implanturile mamare pot fi utilizate pentru:

-Marirea sanilor;

-Redarea volumului sanilor dupa sarcina si alaptare;

-Remodelarea sanilor asimetrici;

-Reconstructie dupa mastectomie sau accidente.

Prima consultatie

Cand va intalniti pentru prima data cu chirurgul, acesta va va identifica nevoile si va discuta cu dvs. despre optiunile chirurgicale. Prima consultatie va implica, de asemenea, o examinare clinica a sanilor si a zonei toracice. In timpul acestei examinari, chirurgul va lua masuratori si va discuta in continuare despre rezultatele dorite. Aceste informatii il vor ajuta pe chirurg in selectarea tipului corect de implant si a celei mai potrivite operatii pentru nevoile dumneavoastra.

Tipuri de implanturi mamare

Cele doua tipuri de implant mamar utilizate sunt:

Implant salin - un plic din silicon umplut cu cantitati diferite de apa sarata sterila (solutie salina). Acest lucru poate afecta forma, fermitatea si senzatia sanului. Daca invelisul implantului se sparge, solutia salina va fi absorbita si expulzata in mod natural de organism.

Implant de silicon - un plic de silicon umplut cu un gel elastic care se simte ca tesutul natural al sanului. Daca implantul se scurge, gelul poate ramane in interiorul implantului sau poate scapa in capsula cicatriciala (zona din jurul implantului), sau chiar in tesutul mamar. Acest lucru poate duce la durere sau modificarea formei sau dimensiunii sanului.

Chirurgia de marire a sanilor este de obicei efectuata sub anestezic general, desi unii chirurgi folosesc o combinatie de anestezic local si sedare. Toate interventiile chirurgicale trebuie efectuate in cadrul unor clinici sau spitale autorizate si acreditate. Clinica Dr. Calu ofera aceasta siguranta, fiind una din cele mai apreciate locatii unde se poate efectua o astfel de procedura. Igiena, aparatura si serviciile se ridica la standarde europene.

Cum va pregatiti pentru operatia de marire a sanilor?

Inainte de procedura, medicul chirurg ar putea dori sa faca poze sanilor dvs. pentru a face comparatie dupa operatie. De asemenea, vi se poate solicita sa faceti o mamografie. Aceasta va fi comparat cu mamografiile viitoare efectuate dupa operatia dumneavoastra. Chirurgul va va explica procedura si dvs. trebuie sa puneti orice intrebare aveti, fara teama. Spuneti-i chirurgului daca sunteti sensibila sau alergica la orice medicament sau tip de anestezie (locala si generala). De asemenea, spuneti-i chirurgului dvs. daca sunteti gravida sau credeti ca puteti fi insarcinata. Daca sunteti fumatoare, intrerupeti fumatul cu cel putin 6 saptamani inainte de operatie.

Spuneti chirurgului dvs. daca aveti antecedente cu coagularea sangelui. Anuntati-l daca luati orice medicamente care sa subtieze sangele (anticoagulante), aspirina, ibuprofen sau alte medicamente care afecteaza coagularea sangelui. Este posibil sa fie necesar sa incetati sa luati aceste medicamente inainte de procedura. De asemenea, renuntati la vitamine si alte suplimente.

Ce implica chirurgia sanilor

Chirurgul face o incizie. Locul inciziei este decis in prealabil cu dvs. si depinde de factori precum constructia fizica si tendinta cicatriciala, precum si tipul si dimensiunea implantului. Incizia poate fi in axila (transaxilara), in pliul de sub san (inframamara) sau in jurul areolei (periareolara).

Chirurgul face un buzunar, fie in spatele muschiului pectoral (piept), fie in fata muschiului pectoral. Implantul este introdus in buzunar. Toate inciziile sunt cusute si se aplica pansamente.

In unele cazuri, un tub de drenaj subtire poate fi plasat in zona inciziei pentru a impiedica lichidul sa se colecteze acolo in timp ce va vindecati.

Medicul va va explica ce trebuie sa faceti pentru a va vindeca cat mai bine si fara a suferi complicatii ulterioare. Respectati cu strictete sfatul medicului pentru rezultate cat mai bune. Pentru mai multe infromatii si pentru a va programa, accesati site-ul drcalu.com.