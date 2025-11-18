Este o salată simplă, delicioasă și perfectă pentru zilele de post. Cu numai câteva ingrediente, veți putea pregăti această gustare simplă, de care nu vă veți mai sătura. Rețeta va fi gata destul de rapid, iar chiar și cei fără prea multă experiență în bucătărie o vor putea pregăti fără probleme.

De ce ingrediente este nevoie

Din fericire, pentru a pregăti această salată delicioasă nu vă trebuie decât câteva ingrediente simple. Iar, în mai puțin de o oră, ar trebui să aveți o gustare delicioasă, care va putea fi servită chiar și în zilele de post.

Practic, tot ce vă trebuie sunt cinci vinete mari, patru ardei kapia, o ceapă tocată cât mai mărunt, 70 ml de ulei, iar, nu în ultimul rând, sare și piper după gust. Odată ce aveți toate aceste ingrediente la îndemână, veți putea începe să pregătiți salata de vinete cu ardei kapia.

Citește continuarea aici.