Recordul mondial pentru cel mai lung și sănătos păr

Născută în Mureș, Sussane Kalb Orels a început să viseze la recorduri încă din copilărie. După ce a absolvit primele patru clase în limba germană în comuna natală și liceul în Reghin, Sussane s-a mutat în Germania în 1990. În 2001, visul ei a devenit realitate, când a stabilit primul record mondial pentru cel mai lung și cel mai sănătos păr, cu o lungime de 180 de centimetri. Ulterior, în 2002, ea a depășit propriul record, cu un păr de 194 de centimetri, cu 30 de centimetri mai lung decât înălțimea ei.

Pe lângă realizările sale impresionante, Sussane Kalb Orels este și autoarea cărții „Părul și recordurile mele. Secretul unui păr sănătos și frumos”, scrisă inițial în limba germană. Cartea a avut un succes remarcabil și a fost tradusă ulterior în română, aducând în prim-plan rețete și sfaturi pentru îngrijirea părului, pe care le-a învățat de la bunica sa și le-a îmbunătățit de-a lungul timpului.

Care este secretul unui astfel de păr

„Secretul recordurilor stă în reţetele de îngrijire ale părului pe care le-am învăţat de la bunica, le-am îmbunătăţit şi le împărtăşesc oricui este interesat (...). Tot ce am învăţat despre îngrijirea părului, la adulţi şi la copii, am cuprins într-o carte în limba germană, care s-a bucurat de succes la Târgul de Carte de la Frankfurt - 'Părul şi recordurile mele. Secretul unui păr sănătos şi frumos'. La cererea admiratorilor am scris-o şi în limba română şi sper să fiu susţinută pentru a o publica. Sunt aici o mulţime de sfaturi şi reţete pentru a avea un păr sănătos şi care stopează pierderea părului (...). Această carte se adresează oamenilor pentru care părul nu este numai un apendice, care trebuie spălat şi tăiat din când în când", a declarat presei Susanne Kalb Orels.

În prezent, Sussane are 58 de ani și, deși au trecut 23 de ani de la prima sa intrare în Cartea Recordurilor, părul ei a rămas lung de 140 de centimetri, păstrându-și culoarea brunetă naturală cu puține fire albe. Continuă să promoveze importanța îngrijirii părului și să împărtășească din experiența sa, inspirând multe persoane din întreaga lume.

Sussane Kalb Orels rămâne un exemplu remarcabil de dedicare și pasiune pentru îngrijirea părului, demonstrând că, cu răbdare și cunoștințe adecvate, este posibil să se atingă performanțe extraordinare în domeniul personal al frumuseții.