Pe site-ul newbeauty.com, make-up artisti de renume, hairstylisti celebri si pioni importanti in industria frumusetii au dezvaluit care sunt acele reguli de frumusete care trebuie respectate cu orice pret.

1. Cum aplici anticearcanul

„Fixeaza intotdeauna anticearcanul cu o pudra translucida. Acest lucru ajuta anticearcanul sa nu se intinda si sa nu se stranga in straturi, inestetic, sub ochi”, sfatuieste make-up artistul Angel Merino.

2. Tunderea varfurilor

„Tunde-ti varfurile chiar daca intentionezi sa-ti lasi parul sa creasca. Acest obicei va preveni despicarea lui. La fiecare 8-10 saptamani, obisnuieste-te sa-ti tunzi putin parul, ca sa impiedici aparitia firelor tocite. Astfel, parul va creste sanatos si mai repede, decat daca sari peste aceasta etapa”, spune Jesse German, stilist ambasador la Keratin Complex.

3. Aplicarea cremelor

„Nu introduce niciodata degetele in produse de ingrijire, care sunt ambalate in recipiente, precum borcanele. Foloseste spatule sau aplicatoare speciale. Degetul poate introduce in crema hidratanta sau in fondul de ten bacterii, si este foarte usor ca acestea sa fie transferate pe fata. Mai ales daca este vorba despre produse cu termen de valabilitate mic, care pretind ca nu au conservanti!”, atentioneaza make-up artistul Justine Purdue.

4. Curatarea tenului

„Indeparteaza murdaria! Curatarea si tonifierea nu sunt eficiente in totalitate, daca nu ai indepartat toata murdaria de pe fata. Daca obisnuiesti sa porti machiaj complex, seara, obligatoriu foloseste un produs de curatare de calitate si nu abandona procesul pana nu esti sigura ca tenul este perfect curat. Apoi utilizeaza un produs cu efect tonifiant. Dimineata, de asemenea, foloseste un cleanser bland, pentru ca perna nu este asa de curata precum arata”, spune fondatorul Skin Laundry Yen Reis.

5. Decolorarea parului

„Decolorarea parului la domiciliu nu este o idee buna. Este nevoie de abilitati, tehnica si cunostinte pentru a obtine un efect profesional”, este de parere celebrul hairstilist Marc Mena.

6. Cum aplici machiajul

„Pregateste-ti intotdeauna pielea pentru aplicarea machiajului. Fie ca folosesti un produs hidratant, pe baza de ulei sau gel, niciun machiaj sau un simplu fond de ten nu va arata bine, daca pielea este uscata”, este sfatul make-up artistului Patrick Ta.

7. Reguli de frumusete – coafarea parului

„Usuca-ti parul bine inainte sa aplici produsele de coafat cu efect termic. Daca mai ramane apa in par, aceasta se incalzeste puternic si se extinde pe o suprafata mare a parului, provocand daune permanente firului si chiar radacinii!”, atrage atentia haistylistul Sunnie Brook.

8. Protejarea pielii

„Aplica mereu pe piele produse cu factor de protectie solara. Deteriorarea pielii produsa de soare este cea mai importanta cauza a imbatranirii premature. Din pacate, semnele vizibile ale imbatranirii apar din ce in ce mai devreme, pentru majoritatea femeilor, in jur de 30 de ani. Aceasta este varsta cand leziunile deja s-au produs”, spune Justine Purdue.

Sursa: andreearaicu.ro