Conform tradiției, există câteva lucruri pe care nu trebuie să le faci în această noapte, pentru a te feri de spirite, de strigoi și de influențele negative care. Pe lângă treburi gospodărești și protejarea caselor cu usturoi, există câteva pe care mulți români încă le mai păstrează vii.

Ce nu e bine să faceți în noaptea de Sfântul Andrei

Conform tradițiilor, se spune că în noaptea de Sfântul Andrei, spiritele rătăcesc prin lume, astfel că este considerată una dintre cele mai periculoase nopți ale anului, motiv pentru care nu este bine să plecați la drum.

Ferestrele și ușile trebuie să fie încuiate, pentru a împiedica spiritele rele să intre.

Conflictele din noaptea de 30 noiembrie trebuie evitate, deoarece se spune că rămân peste an și aduc ghinon. Tradiția cere ca oamenii să fie liniștiți, fericiți, iar armonia să domnească în casele lor.

O altă superstiție spune că nu este bine să aruncați gunoiul din casă noaptea. De asemenea, nici usturoiul nu trebuie aruncat, deoarece simbolizează protecție și este folosit pentru a preveni răul.

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Apostol Andrei

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”.