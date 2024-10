Mesajul zilei pentru vibrația și claritatea ta în noile energii transformatoare. Joi 17 octombrie 2024. Foto/Arhivă

Noile energii scalda planeta, ne introduc in noile dimensiuni si ni se transmit informatii noi pentru a naviga in calatoria noii vieti. Iata raspunsuri de la lucratori de lumina si mesageri din taramurile superioare, in traducerea Mihaelei Dan.