Horoscopul sezonului estival - Ce-ti rezerva astrele

Iata horoscopul lunilor de vara:

Berbec

Sansa in dragoste iti surade pana la jumatatea lunii august, interval in care ai sansa sa intalnesti oameni noi si interesanti. Asadar, daca te afli in cautarea unui partener de viata, nu e exclus sa iti iasa in cale acum. Intervin unele schimbari in plan profesional, iar castigurile financiare se afla sub semnul reusitei in aceasta vara, mai ales daca nu ai un job fix, ci esti mai degraba liber profesionista.

Taur

In cele trei luni de vara, tu va trebui sa depui eforturi considerabile pentru a-ti atinge obiectivele, indiferent daca este vorba despre dragoste, cariera sau bani. Abia luna august este prielnica descoperirii unor potentiali parteneri, in cazul in care esti singura. Daca formezi un cuplu, tot atunci veti lua si o decizie privind viitorul. Este o perioada buna daca te gandesti sa iti cladesti propria afacere.

Gemeni

Vara lui 2016 nu este cel mai fericit interval din viata ta, dar vei reusi totusi sa o duci cu brio la final. Nu vei duce lipsa de relatii, insa vor fi mai degraba ocazionale, mai nimic serios. Daca formezi un cuplu, sunt sanse sa o luati pe drumuri separate. La munca, este indicat sa nu-ti asumi mai multe responsabilitati decat simti ca vei putea sa duci la indeplinire. Bucuriile vor intra pe fagasul normal la finalul verii.

Rac

Iulie este luna cu noroc in plan sentimental. Atunci au loc schimbari pozitive intrucat ai ocazia sa intalnesti o persoana cu totul speciala. In cazul in care nu esti singura, armonia va domni in sanul cuplului. Intervalul, in schimb, este prielnic refacerii bugetului saracit din cauza cheltuielilor. Daca te afli in cautarea unui job, in august trebuie sa-ti intensifici eforturile. Vei obtine rezultate.

Leu

Intreg anul este propice pentru tine, dar vara pare ca soarta iti surade din toate directiile. In plan sentimental, ai sansa unor experiente intense. Daca te afli intr-o relatie serioasa, este perioada perfecta pentru a decida daca vreti sa faceti un copil sau sa va casatoriti. Relatiile cu sefii si colegii se vor imbunatati in cazul in care ai intampinat probleme de comunicare.

Fecioara

Inca de la inceputul verii ai drum liber din punct de vedere sentimental. Oportunitatile nu vor lipsi. In cazul in care ai deja un partener, veti putea pune in aplicare planuri prea mult amanate. Planurile profesionale importante vor gasi un „teren fertil“ in luna august, cand inclusiv investitiile sunt favorizate. Este un interval prielnic si pentru cumpararea unei locuinte.



Balanta

Iubirea pare ca infloreste pentru tine vara aceasta. Daca esti singura, te bucuri din plin de aceste luni de beatitudine sentimentala. Daca ti-ai gasit deja jumatatea, relatia va curge lin, fara probleme deosebite. Eforturile profesionale iti sunt rasplatite inzecit, mai ales pana in august. Poti demara planuri importante, proiecte care necesita rabdare si munca sustinuta, chiar daca acestea isi vor arata roadele la finalul anului.

Scorpion

Dragostea nu prea va fi de partea ta, mai ales in prima luna de vara. Discutiile cu partenerul de viata vor continua si vor accentua probleme deja existente. Daca esti singura, vei cunoaste persoane noi, dar nicio relatie nu se anunta durabila in timp. Abia in plan profesional se va resimti o ameliorare, astfel incat sa nu crezi ca norocul te-a parasit chiar cu totul. Capul sus! Ai energia sa treci peste toate obstacolele.

Sagetator

Vei descoperi potentiali parteneri din care ai sansa sa il alegi pe cel potrivit pentru tine. Surprizele placute vor veni de unde te astepti mai putin. Vara aceasta aduce soarele si in planul carierei, cand norocul te insoteste in toate deciziile pe care le vei lua. Munca sustinuta din ultima perioada iti va fi incununata fie de castiguri financiare, fie de avansarea in cariera. Traiesti un sentiment de mandrie.

Capricorn

Relatia sentimentala are sanse sa evolueze frumos in lunile de vara. In schimb, iubirile infiripate in acest interval vor fi cu nabadai, asa ca s-ar putea sa nu reziste prea mult timp. Se anunta luni prielnice studiilor si carierei. Depasesti obstacolele, iei cu brio examene, iti gasesti un job mai interesant. E momentul sa tragi tare pentru ca anul viitor sa beneficiezi de un punct de pornire pozitiv. Trebuue sa faci economii.

Varsator

Seriozitatea este cheia succesului in aceasta perioada cand vine vorba despre viata sentimentala. In caz contrar, vei avea parte de multe deziluzii. Daca ai deja un partener de viata, evita discutiile in contradictoriu. Cat priveste cariera, vei avea multe proiecte, mult de munca, iar rezultatele nu se vor arata prea curant. Va trebui sa te bazezi pe propriile puteri pana la finalul lui iulie, apoi soarta iti surade.

Pesti

E o perioada destul de agitata in plan sentimental, fiindca orice relatie formata recent are sanse sa se destrame pana spre sfarsitul verii. Daca ai un partener stabil, veti ramane impreuna, dar veti lupta pentru ceea ce ati cladit. Se anunta o vara afectata de anumite cheltuieli facute in prima parte a anului. Profesional, ai parte de luni stresante, in care va trebui sa muncesti mult.