Together X, inițiativa globală a Philip Morris International, a adus vestea unei colaborări inedite cu renumitul DJ și producător muzical, Steve Aoki. Colaborarea cu Steve Aoki a fost anunțată în cadrul evenimentului Together X care a avut loc in data de 19 octombrie 2024, în Japonia. Artistul este un nume cunoscut publicului român – a participat în trecut la festivalurile Untold din Cluj – Napoca și la Neversea în Constanța.