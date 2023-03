Icrele sunt extrem de populare pe masa romanilor si reprezinta o alegere perfecta si delicioasa pentru o gustare rapida. Preparate asa cum trebuie icrele au un gust placut si sunt extrem de hranitoare.



Mare atentie insa, exista cateva tipuri de icre ce nu ar trebui consumate, deoarece sunt toxice pentru om.

Ce icre sunt toxice pentru om: lista completa de pesti cu icre toxice

In general consumul de icre nu este un pericol pentru om. Icrele cu cel mai bun gust sunt caviarul si icrele de manciuria; acestea sunt insa si foarte scumpe, avand un pret prohibitiv.

Trebuie sa se tina cont si de faptul ca gustul icrelor este influentat in mare parte de zona din care au fost vanati pestii: exista o diferenta de gust intre pestii care traiesc in salbaticie si pestii care traiesc in ferme.

De asemenea, gustul icrelor de peste este influentat si de felul in care icrele au fost tratate dupa recoltare.



In acelasi timp, icrele de la anumiti pesti nu trebuie consumate niciodata, deoarece contin substante toxice pentru om. Iata lista completa a pestilor care contin icre toxice: mreana, somnul, cosac, mihalt, platica si stiuca, in cazul anumitor persoane.



De asemenea, trebuie acordata o importanta sporita icrelor colectate de la pastravi, deoarece acestea pot fi infestate cu ouale viermelui lat parazit intestinal, care poate atinge o lungime intre 10 si 20 de metri.

Sursă text: Eva.ro