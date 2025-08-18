O boală rară și o luptă epuizantă

Brianna suferă de mioclonus distonie, o afecțiune neurologică rară care provoacă spasme musculare, contracții involuntare și tulburări grave de somn. Înainte de episodul dramatic, femeia ajunsese să doarmă doar câteva secunde la rând, timp de mai multe zile, iar organismul ei a cedat.

Medicii au constatat decesul clinic, însă, la scurt timp, tânăra și-a revenit.

Călătoria dincolo de viață

În acele minute, spune ea, a trăit o senzație de desprindere totală: și-a văzut sufletul ridicându-se deasupra corpului, apoi a pășit într-un spațiu complet întunecat. „Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită. În clipa în care am acceptat, am simțit o liniște deplină. Era un întuneric fără frică, ci mai degrabă eliberator”, mărturisește Brianna.

Ea descrie acea experiență ca pe o revelație:

„Moartea este doar o iluzie. Conștiința nu se stinge, ci se transformă. Acolo am realizat că gândurile dau naștere realității, cu un mic decalaj care îți oferă șansa de a transforma negativul în pozitiv.”

Viața privită altfel

Revenită la viață, femeia spune că a dobândit o nouă înțelegere a propriei existențe. Nu mai vede boala și suferința ca pe niște poveri, ci ca pe lecții necesare. „Astăzi nu mă mai las doborâtă de furie sau frustrare. Accept tot ceea ce vine, cu recunoștință”, afirmă ea.

Mai mult, Brianna crede cu tărie că gândurile și emoțiile pot influența realitatea:

„Conștiința noastră are o forță uriașă. Știind acest lucru, aleg să trăiesc în liniște și recunoștință.”

Povestea ei, devenită virală, a stârnit numeroase reacții și readuce în atenție veșnica întrebare despre ce se întâmplă după moarte. În timp ce medicii privesc cazul prin prisma explicațiilor științifice, pentru Brianna Lafferty cele opt minute de moarte clinică au însemnat începutul unei noi vieți – una trăită cu mai multă înțelegere și seninătate.