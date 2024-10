Charlotte Holmes, aflată în moarte clinică, a povestit ce a văzut în acest interval de timp în care inima sa s-a oprit complet. Incidentul s-a petrecut în timpul unui control de rutină la cardiolog, când tensiunea arterială a femeii a crescut brusc la un nivel periculos, determinând echipa medicală să o transporte de urgență la spital. În urma complicațiilor, inima ei s-a oprit timp de 11 minute.

Femeia care s-a întors din „lumea de apoi”

După ce a fost resuscitată, Charlotte a relatat ce a trăit în timpul acelei perioade în care corpul său era fără viață. Potrivit acesteia, a avut o senzație de pace deplină și a experimentat o detașare completă, privindu-și corpul de sus în timp ce medicii încercau să o readucă la viață. "Simțeam cel mai frumos parfum de flori și auzeam o muzică care nu semăna cu nimic din ceea ce am auzit pe Pământ. Când am deschis ochii, am știut că sunt în rai", a declarat Charlotte pentru publicația Tyla.

Descriind raiul, Charlotte a menționat că frumusețea locului este de neimaginat, spunând că este „de milioane de ori mai minunat decât ne putem imagina”. Ea a relatat cum un grup de îngeri a apărut pentru a o ghida, iar aceștia i-au oferit asigurări că acolo nu există teamă. Femeia a explicat că a avut parte de o bucurie pură, fără nicio urmă de îngrijorare.

Printre întâlnirile sale în viața de apoi, Charlotte a spus că și-a văzut membrii familiei, inclusiv pe mama, tatăl și sora sa, precum și pe sfinți din vechime. „Arătau toți minunat, ca și cum aveau aproximativ 30 de ani, fără semne de boală sau de bătrânețe”, a povestit femeia, adăugând că i-a recunoscut imediat în noile lor trupuri, așa cum este menționat și în scripturi.

Întâlnire emoționantă cu fiul mor

O altă întâlnire emoționantă a fost cea cu fiul său nenăscut, pe care l-a pierdut în timpul unei sarcini, când era însărcinată în cinci luni și jumătate. Charlotte a fost surprinsă când l-a văzut pe copil în rai, întrebându-l pe Dumnezeu cum era posibil acest lucru. Răspunsul pe care l-a primit a fost că „ei continuă să crească în cer - dar acolo nu există timp, este eternitate”.

Povestea femeii a stârnit numeroase controverse și discuții despre existența vieții de după moarte și natura experiențelor în apropierea morții, lăsând mulți oameni să reflecteze asupra sensului vieții și morții.

„Am pierdut acel copil. Eram însărcinată în cinci luni și jumătate. Îmi amintesc cum țineau copilul în brațe și spuneau: 'Charlotte, e băiat'. Apoi el a dispărut. Așa că atunci când l-am văzut pe acest copil mic, am spus: 'Doamne, cum este posibil? El a spus: 'Ei continuă să crească în cer - dar nu există timp, este eternitate'.”, a mai povestit femeia potrivit aceleiași surse anterior menționate.