Scripps Institution of Oceanography din cadrul Universității din California, San Diego, a declarat că unul dintre doctoranzii săi a descoperit săptămâna trecută, pe o plajă din Encinitas, un pește extrem de rar cu o lungime de aproximativ trei metri, arată The Independent.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc