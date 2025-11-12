Edilul este suspectat că ar fi primit bani, bunuri și servicii de la mai mulți oameni de afaceri, în schimbul atribuirii unor contracte de lucrări publice.

Alături de acesta, au fost reținuți și mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Zănești, precum și reprezentanți ai unor firme care au beneficiat de contracte finanțate din bani publici.

Cum ar fi funcționat rețeaua

Potrivit DNA, în perioada aprilie – decembrie 2023, primarul ar fi solicitat unui administrator de firmă care executa lucrări de reabilitare a trotuarelor din comună jumătate din profitul obținut din acel contract, evaluat la peste 3 milioane de lei. În plus, același om de afaceri i-ar fi construit primarului o casă în valoare de 40.000–50.000 de euro, pe un teren aflat în proprietatea familiei sale.

Imobilul, ridicat integral pe cheltuiala constructorului, a fost ulterior scos la vânzare pentru aproximativ 150.000 de euro.

Mită în bani și servicii

Anchetatorii susțin că în 2025, Filip Ioan ar fi primit 50.000 de lei și lucrări de instalații în valoare de până la 8.000 de lei de la administratorul unei alte firme, S.C. LEI ÎN INSTALAȚII S.R.L., în legătură cu atribuirea contractului pentru amenajarea parcului de la Căminul Cultural din Zănești, în valoare de peste 476.000 de lei.

În același context, primarul ar fi pretins și primit 8.000 de lei de la un alt antreprenor, în schimbul încheierii și decontării unui contract de proiectare a spațiilor publice.

Procurorii afirmă că documentațiile tehnice aferente lucrărilor ar fi fost supradimensionate, iar costurile trecute în devizele generale nu corespundeau realității, ceea ce a permis supraevaluarea ulterioară a lucrărilor.

A treia afacere suspectă: reabilitarea grădiniței

În august 2025, între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești și firma S.C. Termoizoconstruct S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., a fost încheiat un contract de aproape 450.000 de lei pentru reabilitarea fațadei Grădiniței nr. 1 din localitate.

DNA susține că, pentru atribuirea și derularea în condiții avantajoase a contractului, edilul ar fi primit 70.000 de lei mită din partea firmei respective.

Funcționari și firme implicați

În dosar mai sunt urmăriți penal:

Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în compartimentul de achiziții publice, acuzat de complicitate la abuz în serviciu;

Marin Florentina, inspector în cadrul compartimentului de resurse umane, pentru infracțiuni similare;

M.N., administratorul Termoizoconstruct S.R.L., acuzat de complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.

De asemenea, procurorii au pus sub acuzare și firmele Termoizoconstruct S.R.L., Lei în Instalații S.R.L. și S.C.C., administrator al uneia dintre acestea, pentru dare de mită și complicitate la abuz în serviciu.

Prejudiciu de aproape un milion de lei

Anchetatorii susțin că funcționarii implicați ar fi falsificat documentațiile de achiziție pentru ca lucrările să fie atribuite firmelor „de casă”, iar primarul a aprobat la plată situațiile de lucrări deși știa că acestea erau supraevaluate.

Prejudiciul adus Primăriei Zănești este estimat la 926.000 de lei fără TVA, în timp ce firmele implicate ar fi obținut foloase necuvenite din aceleași contracte.

Primarul Filip Ioan și ceilalți inculpați urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.