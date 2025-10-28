Procurorii au arătat că, în contextul unui concurs organizat pentru postul de brancardier în perioada februarie-aprilie 2024, Sima a oferit subiectele de concurs unei persoane prin intermediul unui asistent medical, Vlad-Vasile Luța, care la rândul său, a fost condamnat la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare pentru implicare în același caz.

De asemenea, fostul manager a pretins și primit bani și bunuri în valoare de peste 5500 de lei pentru a facilita angajarea unei alte persoane într-un post ce urma să fie scos la concurs în spital.

Mai mult, Sima a primit, între noiembrie 2023 și februarie 2024, sume de bani și bunuri de la pacienți și aparținători pentru a interveni pe lângă medici, astfel încât pacienții să beneficieze de diagnosticare, internare sau intervenții chirurgicale.

Într-un incident separat, managerul a fost implicat într-un accident rutier în februarie 2024, fiind sub influența alcoolului, iar soția sa a încercat să-și asume vina pentru a-l proteja.

Soția fostului manager a fost și ea condamnată la nouă luni și zece zile de închisoare cu suspendare pentru fals în declarații. Cei trei inculpați au acceptat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, iar dosarele lor au fost înaintate Tribunalului Suceava.

„La începutul anului 2023, inculpatul Luţa Vlad-Vasile, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi pretins şi primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituţiei. Astfel, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul inculpatului Luţa Vlad-Vasile.