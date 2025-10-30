Procurorii DNA au detaliat acuzațiile în dosarul de corupție care vizează Direcția Regională Antifraudă Fiscală (D.R.A.F.) București din cadrul ANAF, dispunând măsuri preventive împotriva a șapte persoane.
Inspectorul Marin Marius Eduard a fost reținut și va fi prezentat vineri, la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
De asemenea, a fost începută urmărirea penală și s-a instituit măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile pentru șase inculpați, inclusiv oficiali ANAF și administratori de firme:
|Inculpat
|Calitate la Data Faptelor
|Acuzații Penale
|ISTRATI BOGDAN
|Șef serviciu D.R.A.F. București
|Trafic de influență și dare de mită
|AURICĂ COSTICĂ
|Inspector Antifraudă D.R.A.F. București
|Luare de mită
|IONESCU V.-GEORGE
|Inspector Antifraudă D.R.A.F. București
|Complicitate la dare de mită
|E.T. și M.A.G.
|Administratori în fapt Soc. Com.
|Două infracțiuni de Cumpărare de influență
|Z.T. și L.D.
|Administratori Soc. Com.
|Dare de mită în formă continuată
|Z.J.
|Persoană fără calitate specială
|Complicitate la dare de mită
Acuzațiile: Soluționarea favorabilă a controalelor
Dosarul DNA vizează două contexte distincte de corupție. Cazul Societății de Transport Alternativ (Noiembrie 2024)
O echipă formată din inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard a constatat nereguli la o firmă de transport. La solicitarea administratorilor (E.T. și M.A.G.) care doreau să evite o sesizare penală, Istrati Bogdan (șeful de serviciu) ar fi promis că, în schimbul a 9.000 de euro, îi poate determina pe subordonați să soluționeze controlul favorabil. Ulterior, a fost pretinsă și primită suma de 75.000 de lei de la administratori. Din acești bani, Istrati Bogdan ar fi primit 45.000 de lei, iar inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard ar fi primit ulterior câte 10.000 de lei fiecare pentru a finaliza controlul fără sesizare penală.
Cazul desigilării depozitelor
Un alt control la o societate administrată de inculpații Z.T. și L.D. a găsit un plus de marfă de 160.000 lei, depozitele fiind sigilate. Administratorii (Z.T. și L.D.), cu ajutorul lui Z.J. și al inspectorului Ionescu Valentin-George, ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă. Pe 8 octombrie 2025, a fost remisă suma de 25.000 lei (echivalentul a 5.000 euro) pentru soluționarea favorabilă a controlului și desigilarea depozitelor. Pe 13 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector, în mod direct, suma de 10.000 lei pentru a urgenta desigilarea.
Condițiile Controlului Judiciar
Inculpaților li s-a atras atenția că măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă, dacă încalcă cu rea-credință obligațiile, printre care. Să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor. Să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța DNA.