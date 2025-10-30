Procurorii DNA au detaliat acuzațiile în dosarul de corupție care vizează Direcția Regională Antifraudă Fiscală (D.R.A.F.) București din cadrul ANAF, dispunând măsuri preventive împotriva a șapte persoane.

Inspectorul Marin Marius Eduard a fost reținut și va fi prezentat vineri, la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, a fost începută urmărirea penală și s-a instituit măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile pentru șase inculpați, inclusiv oficiali ANAF și administratori de firme:

Inculpat Calitate la Data Faptelor Acuzații Penale ISTRATI BOGDAN Șef serviciu D.R.A.F. București Trafic de influență și dare de mită AURICĂ COSTICĂ Inspector Antifraudă D.R.A.F. București Luare de mită IONESCU V.-GEORGE Inspector Antifraudă D.R.A.F. București Complicitate la dare de mită E.T. și M.A.G. Administratori în fapt Soc. Com. Două infracțiuni de Cumpărare de influență Z.T. și L.D. Administratori Soc. Com. Dare de mită în formă continuată Z.J. Persoană fără calitate specială Complicitate la dare de mită

Acuzațiile: Soluționarea favorabilă a controalelor

Dosarul DNA vizează două contexte distincte de corupție. Cazul Societății de Transport Alternativ (Noiembrie 2024)

O echipă formată din inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard a constatat nereguli la o firmă de transport. La solicitarea administratorilor (E.T. și M.A.G.) care doreau să evite o sesizare penală, Istrati Bogdan (șeful de serviciu) ar fi promis că, în schimbul a 9.000 de euro, îi poate determina pe subordonați să soluționeze controlul favorabil. Ulterior, a fost pretinsă și primită suma de 75.000 de lei de la administratori. Din acești bani, Istrati Bogdan ar fi primit 45.000 de lei, iar inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard ar fi primit ulterior câte 10.000 de lei fiecare pentru a finaliza controlul fără sesizare penală.

Cazul desigilării depozitelor

Un alt control la o societate administrată de inculpații Z.T. și L.D. a găsit un plus de marfă de 160.000 lei, depozitele fiind sigilate. Administratorii (Z.T. și L.D.), cu ajutorul lui Z.J. și al inspectorului Ionescu Valentin-George, ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă. Pe 8 octombrie 2025, a fost remisă suma de 25.000 lei (echivalentul a 5.000 euro) pentru soluționarea favorabilă a controlului și desigilarea depozitelor. Pe 13 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector, în mod direct, suma de 10.000 lei pentru a urgenta desigilarea.

Condițiile Controlului Judiciar

Inculpaților li s-a atras atenția că măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă, dacă încalcă cu rea-credință obligațiile, printre care. Să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor. Să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța DNA.