Ce au decis anchetatorii în acest caz?

Decizia instanței a fost pronunțată săptămâna trecută de Curtea de Apel Iași, în urma unui accident rutier grav petrecut în urmă cu patru ani în centrul orașului. În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, Berihoi conducea un Audi Q8 cu aproximativ 150 km/h pe Bulevardul Independenței și a lovit mortal un bărbat de 58 de ani, aflat regulamentar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost extrem de violent, iar autorul accidentului a părăsit locul fără a aștepta intervenția autorităților.

Tânărul a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a fi încarcerat la Penitenciarul Iași. În urma cooperării internaționale dintre autoritățile române și cele italiene, prin intermediul Biroului SIRENE și al Biroului Atașatului Român pentru Afaceri Interne din Italia, Rareș Berihoi a fost localizat și reținut.

El urmează să fie adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa, iar autoritățile precizează că tânărul riscă o pedeapsă suplimentară de până la trei ani de închisoare pentru fuga din țară și neexecutarea mandatului.