Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, printr-un comunicat de presă, că procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Braşov efectuează „cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2024 – 2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora”.

Surse citate de postul Realitatea Plus indică faptul că ancheta vizează modul în care au fost organizat concursul pentru ocuparea postului de director al Companiei Apa Braşov, vizată fiind şi o firmă de recrutare din Galaţi.

Liviu Cocoș, numit în primăvară director general interimar al Companiei de Apă Brașov, este o figură controversată în peisajul politic local, fiind implicat anterior în dispute privind conducerea companiei și acuzații de abuz în serviciu.

Liberalii vizați de DNA tunau și fulgerau contra "salariilor de nabab" ale foștilor șefi de la Compania de Apă Brașov

Compania Apa Brașov s-a aflat în centrul unui scandal și la începutul anului, când au ieșit la iveală salariile uriașe pe care le încasau oameni din fosta conducere.