Condamnați pentru infracțiuni diferite

Primul dintre bărbați, un tânăr de 26 de ani, fusese condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe cu efect psihoactiv. Pe numele său, Tribunalul București emisese încă din 30 iulie 2025 un mandat de executare a pedepsei.

Cel de-al doilea, un bărbat în vârstă de 73 de ani, avea de ispășit o pedeapsă de șase luni de închisoare pentru infracțiunea de distrugere, conform unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 1.

Acțiune coordonată

Reprezentanții Poliției Municipiului București au precizat că acțiunea face parte din eforturile constante de a identifica și reține persoanele urmărite la nivel național, fie că se sustrag urmăririi penale, fie că refuză să își execute pedepsele stabilite de instanțe.

În urma reținerii, cei doi bărbați au fost încarcerați și își vor ispăși pedepsele în regim de detenție.