Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Metoda era simplă, dar pagubele create nu sunt deloc de neglijat. Cei trei au acționat pe raza mai multor localități, mizând pe faptul că materialele de construcție pot fi valorificate rapid, iar cumpărătorii nu vor bănui proveniența ilegală a acestora.

„În cauză s-a întocmit dosar penal pentru înșelăciune și furt calificat. Cei trei bărbați de 26, 38 si 31 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Prejudiciul este în curs de estimare, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.