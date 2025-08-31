Imediat după crimă, pistolarul a fugit.

Alertă maximă! Fostul șef al Parlamentului, asasinat pe stradă

Președintele Volodimir Zelenski a făcut declarații de ultimă oră! Crima care a șocant Ucraina a fost pregătit în prealabil - este declarația lui Zelenski.

„Din păcate, crima a fost minuțios plănuită. A fost făcut totul pentru a rezolva cazul. De asemenea, am vorbit cu Vasyl Malyuk, șeful Serviciului de Securitate din Ucraina, care este implicat în investigație. Am dat instrucțiuni clare ca informațiile relevante să fie prezentate societății noastre. Transmit condoleanțele către familia și prietenii apropiați ai lui Andrey Parubiy. Nu te vom uita niciodată!”, a transmis Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei.

Crima cu sânge rece a avut loc în orașul Liov. Asasinul purta o mască și a fugit de la locul faptei pe o bicicletă electrică. O filmare apărută pe rețelele sociale arată momentul în care bărbatul îmbrăcat în curier scoate o armă din rucsac, se apropie de deputat și îl împușcă.

Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubii nu a mai avut nicio șansă în urma atacului armat. Șapte cartușe au fost găsite la fața locului, spun jurnaliștii. Medicii l-au resuscitat zeci de minute pe fostul politician, însă în zadar.

În urma tragediei, președintele Zelenski a declarat că toate forțele și mijloacele necesare sunt folosite în investigarea crimei și căutarea asasinului.

Politicianul ucis era cunoscut drept „Comandantul Maidanului” datorită implicării sale importante în protestele din 2014 care au culminat cu căderea regimului pro-rus. Și în acea perioadă a avut loc o tentativă de asasinat asupra lui, când un atacator necunoscut a aruncat cu o grenadă în el.