Momentul atacului a fost surprins de camere și circulă deja pe rețelele de socializare, amplificând impactul tragediei. Execuția, desfășurată la mijlocul zilei, a șocat opinia publică ucraineană, fiind catalogată de președintele Volodimir Zelenski drept „o crimă oribilă”.

Cariera politică a lui Parubii

Andrii Parubii a avut o carieră marcată de implicarea în mișcările pro-democrație și anti-ruse. În timpul protestelor Euromaidan, acesta a coordonat structurile de securitate improvizate ale manifestanților. A fost ulterior secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, iar între 2016 și 2019 a ocupat funcția de președinte al Radei Supreme, Parlamentul Ucrainei.

Context tensionat pe front și în diplomație

Asasinatul survine într-un moment de escaladare a atacurilor rusești: doar în noaptea precedentă, forțele Moscovei au lansat 45 de rachete și peste 530 de drone asupra regiunilor Zaporijie și Dnipropetrovsk.

Pe plan diplomatic, Franța și Germania și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev. Într-o întâlnire desfășurată la Toulon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au anunțat furnizarea unor noi sisteme de apărare antiaeriană și au subliniat necesitatea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina.

„Kievul are nevoie de sprijin constant, atât militar, cât și financiar. Franța și Germania au un rol esențial în acest proces”, a declarat liderul german.

La rândul său, Zelenski a cerut garanții oficiale din partea SUA și a principalelor puteri europene, insistând că Ucraina nu dorește un nou „Memorandum de la Budapesta”, ci un acord ferm și respectat.

Negocieri sub presiune

Macron a confirmat că discuțiile cu Donald Trump și Vladimir Putin continuă, dar a avertizat că lipsa unor rezultate imediate ar putea semnala o nouă manevră dilatorie a Kremlinului.

Între timp, armata ucraineană a anunțat distrugerea a două poduri strategice din Rusia, folosite de armata lui Putin pentru aprovizionare. Operațiunea a fost realizată cu drone de cost redus, dar cu efect major asupra logisticii rusești.