Informația vine de la cinci diplomați europeni, sub anonimat

Zona tampon este considerată de decidenții europeni drept o opțiune pentru un armistițiu sau pentru o înțelegere postbelică dintre Rusia și Ucraina. Potrivit surselor, Statele Unite nu sunt implicate în aceste discuții.

Informațiile vin de la cinci diplomați europeni care au vorbit despre subiect sub protecția anonimatului. Unul dintre aceștia susține că toată lumea încearcă să avanseze cât mai repede în privința acestor garanții de securitate pentru a evita ca președintele Trump să-și schimbe poziția asupra Ucrainei.

Propunerea europenilor ar implica faptul ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, dar aceștia nu au certitudinea că decidenții de la Kiev vor fi deschiși acestei variante. Președintele Zelenski a susținut în repetate rânduri că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei.

„Ucrainenii nu vor oferi pământul lor ocupantului. Ucraina este pregătită pentru decizii reale car pot aduce pace. Orice decizii care sunt împotriva noastră, orice decizii care sunt fără Ucraina, sunt în același timp decizii împotriva păcii.”, a transmis Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Potrivit surselor, majoritatea soldaților care vor fi desfășurați în zona tampon vor fi francezi sau britanici. Numărul acestora ar putea fi situat între 4.000 și 60.000 de militari. Diplomații care au divulgat informațiile au mai declarat că forțele de menținere a păcii nu ar avea în atribuții doar patrularea zonei tampon, ci și instruirea trupelor ucrainene.

Totuși, mai mulți membri ai flancului estic al NATO, printre care și Polonia, se opun acestei idei. Aceștia consideră că trimiterea unui număr de trupe în Ucraina ar slăbi granița de est a alianței și ar face-o vulnerabilă la un potențial atac rusesc. În ciuda eforturilor de pace ale occidentului, războiul din Ucraina nu pare să se apropie de final. Federația Rusă a lansat recent unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Kievului, în urma căruia zeci de civili și-au pierdut viața, inclusiv copii.