Oficialul a adăugat că liderii de la Bruxelles blochează calea lui Donald Trump spre pace. De asemenea, Donald Trump a aplicat mai multe sancțiuni economice dure asupra Rusiei. Ca răspuns, Vladimir Putin a trimis reprezentantul special pentru a purta convorbiri oficiale.

Noi sancțiuni dure din partea Americii pentru Rusia. Ce face Putin?

„Bruxelles a decis să intre în război. Țările pro-război au format deja o alianță de război. Cu o eleganță de neegalat, ei o numesc Coaliția celor dornici. Ei sunt dornici să trimită pe alții la moarte.”, a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei.

Liderul de la Budapesta a anunțat că toată lumea știe că rușii vor fi, într-un final, de acord cu americanii. Tot Viktor Orban a adăugat că problema Europei este că l-au declarat pe președintele rus criminal de război și au o problemă în a se întâlni cu un președinte rus.

Statele Unite au impus sancțiuni marilor companii petroliere rusești și au acuzat Rusia de lipsă de angajament în ceea ce privește încheierea războiului din Ucraina. În paralel, Moscova a desfășurat un exercițiu militar important cu arme nucleare. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au eșuat.

„Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Pur și simplu nu mi s-a părut corect. Nu simțeam că vom ajunge unde trebuia să ajungem, așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor.”, a transmis Donald Trump, președintele SUA.

În urma impunerii sancțiunilor Rusiei de către americani, Vladimir Putin și-a trimis imediat reprezentantul special pentru convorbiri oficiale.