Un cartier din Los Angeles ce a servit drept decor pentru filmele din franciza "Fast and Furious" a devenit vineri teatrul unor proteste faţă de filmările ocazionate de următorul lungmetraj din această serie cinematografică, susţinând că străzile locale se confruntă de atunci cu o veritabilă "epidemie" de curse urbane ilegale, informează AFP.



Rezidenţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de filmările prevăzute în acest weekend în Angelino Heights, un cartier istoric situat în apropiere de centrul oraşului Los Angeles. Acel cartier este zona de rezidenţă a personajului fictiv Dominic Toretto, interpretat de actorul Vin Diesel în această franciză.



Protestele au vizat curse ilegale de maşini şi mai multe evenimente de tip "street takeovers", acţiuni de ocupare ilegală a străzilor, în cadrul cărora mulţimi de oameni se reunesc în general pe timpul nopţii pentru a-i vedea pe pasionaţii de maşini de curse în timp ce îşi turează motoarele la viteze ameţitoare şi se întrec pe străzile oraşului californian.



Damian Kevitt, un localnic şi fondator al asociaţiei SAFE, care protestează faţă de această practică, a spus că franciza cinematografică "Fast and Furious" a permis "glorificarea unei activităţi ilegale" şi a transformat cartierul Angelino Hights într-o "destinaţie turistică pentru cursele ilegale de maşini".



"În serile de vineri, sâmbătă şi duminică, între trei, patru, cinci sau şase maşini vin aici pentru a face 'burnouts' şi 'donuts'", manevre prin care şoferii fac să scârţâie pneurile maşinilor lor de curse, a dezvăluit Damian Kevitt.



"Nu existau curse de stradă în cartierul nostru înainte ca filmul 'Fast and Furious' să fie turnat aici", a adăugat el.



Bella, o altă rezidentă, care nu a dorit să îşi dezvăluie numele de familie, a spus că familia şi copiii ei sunt traumatizaţi din cauza zgomotului făcut în faţa casei sale, care îi trezeşte în plină noapte.



Copiii ei sunt de acum prea speriaţi ca să mai meargă să se joace în aer liber, pentru că "au văzut că maşinile scapă de sub control şi au evitat în ultimul moment să strivească pietoni la colţul străzii", a adăugat ea.



Bella consideră că studioul Universal ar trebui să mute locul de filmare în altă parte, în timp ce reprezentanţii asociaţiei SAFE au cerut Primăriei din Los Angeles să instaleze dispozitive de încetinire a traficului auto şi să implementeze o politică de toleranţă zero faţă de cursele ilegale de maşini.



Asociaţia a cerut totodată studioului Universal să adauge o menţine specială în filmele din seria "Fast and Furious" prin care să le ceară spectatorilor să nu participe la astfel de curse.



Reprezentanţii studioului Universal nu au dat curs deocamdată solicitărilor AFP de a face declaraţii pe această temă.



Primul film din saga "Fast and Furious" a fost lansat în 2001 şi această franciză a devenit una de mare succes, ocupând locul al optulea în clasamentul celor mai profitabile serii cinematografice din lume, obţinând încasări totale de peste 6,6 miliarde de dolari.



Cel de-al zecelea film al francizei, care va fi şi ultimul, se intitulează "Fast X" şi va fi lansat pe 19 mai 2023. Un spin-off inspirat din această franciză cinematografică, "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", a avut premiera pe marile ecrane în anul 2019.