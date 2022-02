Potrivit Organizației, cel mai lung fulger înregistrat vreodată a avut o lungime pe orizontală de 768 de kilometri și a străbătut cerul deasupra statelor Texas, Louisiana şi Mississippi. Fenomenul a fost înregistrat acum doi ani.

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA - 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2