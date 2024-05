Ce s-a întâmplat cu Emanuela Orlandi

În urmă cu peste patru decenii, Agca a încercat asasinarea Papei Ioan Paul al II-lea, eveniment care l-a făcut faimos în întreaga lume. Condus în cele din urmă la închisoare, Agca a primit o grațiere în anii 2000 și s-a întors în Turcia. Astăzi, el locuiește în țara sa natală și se confruntă cu o boală terminală.

Într-un interviu acordat publicației „La Repubblica”, Agca a declarat că vrea să-și mărturisească cunoștințele despre dispariția Manuelei Orlandi. Acest caz a șocat Italia și lumea întreagă, rămânând nerezolvat de peste patru decenii. Agca susține că are informații relevante despre acest caz și că vrea să le facă cunoscute pentru prima dată.

Dispariția Emanuelei Orlandi

Emanuela Orlandi a dispărut în mod misterios în 1983, la vârsta de 15 ani, din Roma. De-a lungul anilor, au existat diverse teorii și speculații cu privire la soarta ei, dar cazul a rămas nerezolvat. Agca susține că știe ce s-a întâmplat cu ea și că are dovezi care să susțină afirmațiile sale.

În declarațiile sale, Agca a sugerat că Vaticanul ar avea legături cu dispariția Emanuelei Orlandi și că aceasta ar fi încă în viață, fiind sechestrată într-o mănăstire. De asemenea, el a menționat că răpirea ar fi fost legată de eliberarea sa și a altor teroriști.

„Sunt pe moarte, am cancer. Vreau să-mi curăț conștiința de acest secret greu. Nu am nevoie de nimic în afară de Dumnezeu. Vreau să dezvălui adevărul istoric împotriva tuturor minciunilor, care pătează pe toată lumea de 41 de ani. Am dovezi documentate incontestabile, care demonstrează cum a fost organizată conspirația împotriva Emanuelei Orlandi și a Mirellei Gregori, pentru a obține eliberarea mea. Nu există niciun alt motiv", a mărturisit fostul terorist.

Agca susține că știe ce s-a întâmplat cu Emanuela Orlandi / Sursa foto - Presa străină

Familia Orlandi a luptat întotdeauna pentru a afla adevărul despre soarta Emanuelei și a fost în contact cu Agca în trecut. Declarațiile sale au generat reacții contradictorii, iar autoritățile italiene ar putea investiga mai departe afirmațiile sale.

„Nu mă pot pronunța acum despre acest subiect delicat. Am certitudinea absolută că prietenii mei le-au tratat pe Emanuela Orlandi și pe Mirella Gregori cu cea mai mare umanitate și demnitate. Pietro Orlandi are dreptate sută la sută. Pentru mine, este un adevărat erou al timpului nostru, care luptă pentru o cauză dreaptă. Orlandi afirmă în mod logic că adevărul este ascuns de Vatican și, astfel, întregul Vatican și toți Papii vor fi mereu suspectați. Aceasta este singura și ultima oportunitate a Comisiei de a face ca adevărul istoric să triumfe împotriva prea multor minciuni care se vehiculează", a completat Mehmet Ali Agca.

Declarațiile lui Ali Agca aduc un nou aspect în cazul Emanuelei Orlandi și ridică întrebări importante despre ce s-ar putea ascunde în spatele acestei dispariții misterioase.