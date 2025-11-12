O „înmormântare” cu tot alaiul

Mohan Lal, locuitor al satului Konchi, din districtul Gaya, și-a pus la cale planul cu minuțiozitate. A anunțat că este grav bolnav și că vrea să aibă parte de o ceremonie funerară conform tradițiilor locale. A fost așezat într-un sicriu și transportat la crematoriu, locul în care, potrivit obiceiului indian, urma să fie incinerat.

Vecinii și cunoscuții s-au strâns în număr mare pentru a-i aduce un ultim omagiu, fără să bănuiască nicio clipă ce urmează să se întâmple.

Momentul șocant: „Sunt viu!”

Chiar în clipa în care slujba se apropia de final și urma să fie aprins focul pentru incinerare, Mohan Lal s-a ridicat brusc din sicriu și a anunțat că este viu. Participanții au rămas înmărmuriți, unii izbucnind în lacrimi de bucurie, alții în reproșuri și indignare.

„Am vrut doar să văd cine ar fi venit să-și ia rămas-bun de la mine”, ar fi spus bărbatul, potrivit publicațiilor locale.

În locul trupului său, a fost arsă o targă de lemn, iar cenușa a fost aruncată în râu, așa cum cere tradiția.

Reacții împărțite și o petrecere neașteptată

Gestul său a stârnit reacții amestecate. În timp ce o parte dintre participanți s-au bucurat că bătrânul este în viață, alții au considerat acțiunea o lipsă de respect față de ritualul sacru al morții.

Pentru a-și cere iertare și a destinde atmosfera, Mohan Lal a organizat ulterior o petrecere pentru toți cei care au venit la „înmormântare”. A oferit mâncare tradițională și băuturi, spunând că a vrut să transforme momentul într-o lecție despre cât de important este să prețuim oamenii cât timp sunt în viață.

Cazul bărbatului din Gaya a devenit rapid viral în India, fiind preluat de presa națională și internațională. Mulți internauți au catalogat gestul său drept „excentric, dar profund”, alții l-au criticat pentru dramatismul excesiv.