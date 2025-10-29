Raportul medico-legal nu este încă gata, iar specialiștii au prelevat probe toxicologice pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului medicului în vârstă de 37 de ani.

Depunerea trupului și programul funeraliilor

Trupul neînsufleţit al medicului va fi depus joi dimineaţă la Biserica Sfântul Pantelimon, aflată în curtea Spitalului Judeţean Buzău, între orele 09:00–13:00, pentru ca apropiații şi colegii să îşi ia rămas-bun.

Ulterior, corpul va fi transferat la Capela Bisericii Eroilor din municipiul Buzău, iar vineri dimineaţă va fi dus la Capela Bălăneanu, din sectorul 2 al Capitalei.

Slujba de înmormântare este programată sâmbătă, în jurul orei prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înmormântarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din Sectorul 5, Şoseaua Antiaeriană.

„Cu profundă durere în suflet, anunţăm depunerea trupului neînsufleţit al iubitei noastre dr. Lavinia Ştefania Szabo. Cei care doresc să îşi ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon, joi dimineaţă. Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroilor, iar vineri va continua drumul spre odihna veşnică la Capela Bălăneanu”, a transmis Oana Gheorghiu, preşedinta organizaţiei femeilor social-democrate din Buzău și apropiată a medicului.

Expertiză medico-legală și toxicologică

În cadrul necropsiei, la solicitarea familiei, a fost prezent şi un medic expert independent din Bucureşti. Specialiştii au prelevat probe pentru examenul toxicologic, care urmează să fie analizate pentru a determina cauza exactă a decesului.

Ştefania Szabo lucra în ultimii cinci ani la Spitalul Judeţean Buzău, ocupând funcţia de director medical. Tragedia a şocat comunitatea medicală şi locală, iar ancheta privind circumstanțele morţii sale continuă.