Tânăra, în vârstă de doar 37 de ani, era cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea ei, însă oboseala și stresul acumulat în ultimele luni par să-i fi fost fatale.

A fost găsită moartă cu puțin timp înainte de a termina garda

Potrivit colegilor, tragedia a avut loc în jurul orei 06:00 dimineața, chiar în Camera de Gardă. Mai avea doar două ore până la finalul turei, însă nu a mai apucat să plece acasă.

„Alarma telefonului ei suna neîntrerupt. Un coleg a intrat în cameră să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără viață”, a povestit managerul spitalului, pentru un site de știri.

Ancheta a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cauzele morții, dar primele informații arată că medicul urma un tratament cardiac ușor și se confrunta cu epuizare accentuată, având în ultimele luni până la șapte gărzi pe lună, pe lângă responsabilitățile administrative.

Ultimele apariții publice – un discurs care a stârnit îngrijorare

Cu doar o zi înainte de tragedie, dr. Szabo a participat la inaugurarea noii secții de pneumologie a spitalului, unde a vorbit în fața jurnaliștilor. În imaginile de la eveniment, Ștefania Szabo apare zâmbitoare, calmă și elegantă, însă observatorii atenți au remarcat că avea mici dificultăți de exprimare și făcea pauze dese între fraze.

Discursul ei a vizat cazul bebelușului de două luni, care a stârnit recent controverse la Pediatria Buzău. Cu tact și răbdare, medicul a explicat situația și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor:

„Aici pot să vă răspund eu. Conducerea Spitalului Județean a avut o discuție cu toți medicii din secția de Pediatrie. (...) Pacienta a fost internată rapid, i s-au administrat tratamentele corespunzătoare, iar consultul de neurologie pediatrică urma să aibă loc la București”, declara, cu doar 24 de ore înainte de a muri, Ștefania Szabo.

În ciuda zâmbetului său calm, apropiații spun că oboseala o măcina și că stresul profesional ajunsese la cote alarmante.

O viață dedicată pacienților

Absolventă a Facultății de Medicină din București, dr. Szabo era chirurg de profesie și deținea funcția de director medical al Spitalului Județean Buzău. Era respectată de colegi pentru seriozitate, dar și pentru implicarea în modernizarea unității medicale.

Managerul spitalului a confirmat că medicul „era epuizată fizic și emoțional”, dar nu a dat niciun semn că ar fi avut probleme grave de sănătate.

Reacția colegilor

Vestea a căzut ca un trăsnet printre cadrele medicale din spital. Colegii vorbesc despre o profesionistă discretă, empatică și extrem de devotată.

„Era mereu prima la spital și ultima care pleca. Nu știa să spună nu. Cred că organismul ei pur și simplu a cedat”, a declarat un medic din cadrul unității.

Ancheta este în desfășurare

Cauza exactă a morții va fi stabilită în urma autopsiei, însă primele informații indică o moarte subită posibil legată de epuizare și afecțiuni cardiace.

Tragedia redeschide discuția despre presiunea uriașă din sistemul sanitar, unde mulți medici tineri lucrează la limita rezistenței, făcând gărzi repetate și gestionând crize administrative în paralel cu actul medical.

Dr. Ștefania Szabo lasă în urmă o carieră promițătoare și un gol imens în colectivul spitalului.