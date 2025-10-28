Femeia a fost găsită decedată în camera de gardă a secției de Chirurgie, în jurul orei 06:00, scrie Reporter buzoian.

Managerul general al Spitalului Județean de Urgență Buzău a relatat că un coleg a auzit alarma telefonului sunând și pentru că nu o oprea nimeni, a deschis ușa camerei de gardă să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără viață pe Ștefania Szabo.

Deocamdată, nu se știe care este cauza decesului. La spital a ajuns o echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Ștefania Szabo a fost prezentă, luni, la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Știre în curs de actualizare.