Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsit MORT în camera de gardă

Colegii de serviciu sunt în stare de șoc
Caz șoc în lumea medicală din Buzău. Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită moartă, în această dimineață. Medicul avea doar 37 de ani.

Femeia a fost găsită decedată în camera de gardă a secției de Chirurgie, în jurul orei 06:00, scrie Reporter buzoian.

Managerul general al Spitalului Județean de Urgență Buzău a relatat că un coleg a auzit alarma telefonului sunând și pentru că nu o oprea nimeni, a deschis ușa camerei de gardă să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără viață pe Ștefania Szabo.

Deocamdată, nu se știe care este cauza decesului. La spital a ajuns o echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Ștefania Szabo a fost prezentă, luni, la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

