Conform ultimelor informații, ancheta nu se limitează doar la circumstanțele decesului tinerei doctorițe de 37 de ani, ci se extinde și asupra mediului profesional. Mai multe cadre medicale din cadrul spitalului sunt audiate de către organele competente.

Audierea colegilor vizează clarificarea detaliilor legate de circumstanțele găsirii doctoriței decedate, de starea de sănătate și programul de lucru al acesteia în perioada premergătoare tragediei, dar și legat de presiunea profesională sau suprasolicitarea semnalată anterior.

Ștefania Szabo, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a decedat în cursul nopţii de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla la locul de muncă, în camera de gardă de pe secția Chirurgie.

În comunicatul de presă, procurorii arată că, pe lângă mijloacele materiale de probă ridicate, s-a dispus audierea mai multor martori, cadre medicale ale spitalului.

Redăm integral comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău:

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău efectuează cercetări cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art.192 alin.1 C.p. în vederea stabilirii condiţiilor în care dr. SZABO LAVINIA ŞTEFANIA, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a decedat în cursul nopţii de 27/28.10.2025, în timp ce se afla la locul de muncă, în camera de gardă a unităţii medicale.

Până la acest moment a fost efectuată cercetarea la faţa locului, fiind ridicate mijloacele materiale de probă relevante, urmând a fi audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către medici legişti din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Buzău, urmând ca acest procedeu probator să stabilească cauza decesului.”

Reprezentanții parchetului buzoian mai precizează că măsurile procesuale dispuse în cursul urmăririi penale nu pot să înfrângă, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.

Detaliul tulburător de pe Facebook ce a precedat tragicul sfârșit al doctoriței Ștefania Szabo

Moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo a lăsat un gol imens și o serie de întrebări fără răspuns. Deși nimeni din cercul său apropiat nu a bănuit vreun pericol iminent, o ultimă postare pe rețelele de socializare ar putea sugera o limită atinsă.

Cu doar trei zile înainte de tragedie, tânăra doctoriță, cunoscută pentru dedicarea ei, și-a schimbat fotografia de copertă pe Facebook, un detaliu care, retrospectiv, capătă o semnificație tulburătoare. Deși slăbise vizibil în ultima perioadă – un aspect neconsiderat un semnal de alarmă – Szabo obișnuia să își împărtășească pe pagina personală greutățile întâmpinate în timpul gărzilor, dar și micile momente în care își regăsea liniștea, scrie sansanews.ro

Nimic nu prevestea, însă, un deznodământ atât de dramatic. Vestea dispariției sale a șocat comunitatea, iar reacțiile au fost pe măsură. Oana Gherghiu, prietenă și colegă de partid, a transmis un mesaj emoționant, din care reiese clar că nu existau indicii despre probleme atât de grave care să ducă la un sfârșit tragic.

Dispariția doctoriței Ștefania Szabo ridică, din nou, semne de întrebare cu privire la presiunea și epuizarea la care este supus personalul medical.

Dedicare totală și ascensiune politică stopate brusc

Tragica dispariție a doctoriței Ștefania Szabo survine în plină ascensiune profesională și politică. La doar 37 de ani, Szabo deținea funcția de Director Medical al Spitalului Județean Buzău, o poziție pe care o ocupa din anul 2021, după ce începuse să lucreze în unitatea medicală din vara anului 2020.

Pe lângă cariera sa remarcabilă în medicină, Ștefania Szabo era activ implicată și în viața publică, fiind membră a Partidului Social Democrat (PSD).

În plan personal, destinul său a fost unul mai puțin fericit: era divorțată și nu avea copii.

Plecarea sa neașteptată lasă în urmă un spațiu gol, atât în administrația spitalicească, cât și în rândul tinerilor politicieni, fiind un exemplu de profesionist dedicat, dar a cărui poveste a fost curmată brusc.