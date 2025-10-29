Ipoteza anchetatorilor: autoadministrare accidentală

Potrivit surselor din anchetă, lângă trupul medicului au fost găsite fiole de propofol și o seringă. Indiciile preliminare sugerează că moartea ar fi fost cauzată de o autoadministrare accidentală a substanței, cel mai probabil în scop sedativ. Dr. Szabo a fost descoperită fără viață în dimineața zilei de duminică, în camera de gardă a secției de Chirurgie, într-o poziție care indică o pierdere bruscă a conștiinței.

Anchetatorii au mai identificat urme de diazepam și tramadol, două medicamente cu efect sedativ puternic, fapt care ar putea confirma o combinație periculoasă între mai multe substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos central.

Ce este propofolul, supranumit „laptele uitării”

Propofolul este un anestezic intravenos cu acțiune rapidă, utilizat de medici anesteziști pentru inducerea și menținerea anesteziei generale în sălile de operație sau în secțiile de terapie intensivă. Substanța are un aspect distinctiv – un lichid alb, uleios, asemănător cu laptele, motiv pentru care este cunoscut în jargonul medical drept „laptele uitării” sau „laptele amneziei”.

Efectele apar aproape instantaneu: în mai puțin de un minut, pacientul intră într-o stare profundă de sedare. Avantajul acestui medicament este că nu provoacă senzații neplăcute la trezire, iar persoana se simte relaxată și calmă. Tocmai aceste caracteristici l-au făcut, însă, periculos în afara controlului medical strict.

O substanță cu risc uriaș în afara spitalului

Propofolul acționează direct asupra sistemului nervos central, reducând activitatea cerebrală și deprimând respirația. În doze incorecte sau fără monitorizare medicală, poate duce la oprirea respirației și a inimii în doar câteva minute.

Substanța este strict reglementată și poate fi administrată doar de personal medical specializat. Orice utilizare necontrolată este considerată extrem de riscantă.

Cazuri celebre legate de propofol

Propofolul a devenit cunoscut publicului larg în urma decesului megastarului Michael Jackson, în 2009. Artistul îl utiliza pentru a dormi, supranumindu-l „laptele meu”, din cauza aspectului său alb și efectului rapid de inducere a somnului. O combinație letală între propofol și alte sedative i-a fost fatală, provocând oprirea respirației în timpul somnului.

În cazul doctoriței Ștefania Szabo, experții criminaliști analizează probele de la fața locului pentru a stabili exact circumstanțele decesului. Toate indiciile arată spre un stop cardiorespirator survenit rapid, cauzat de efectele combinate ale propofolului și altor sedative.

Autoritățile urmează să stabilească modul în care medicamentul a ajuns în posesia doctoriței și dacă acesta a fost utilizat în scop medical, terapeutic sau personal.