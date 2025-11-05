Planul neobișnuit urmărește restaurarea mormintelor aflate în stare de degradare, oferind totodată locuitorilor Parisului o oportunitate rară de a obține unul dintre locurile de veci foarte căutate, a transmis primăria Parisului, potrivit CNN.

Astfel, câștigătorii loteriei vor avea posibilitatea de a cumpăra și restaura unul dintre cele 30 de morminte disponibile în trei cimitire diferite, iar primăria va închiria locul de veci corespunzător celor care îndeplinesc anumite criterii.

Fiecare mormânt existent va putea fi achiziționat pentru suma de 4.000 de euro, iar câștigătorii vor fi responsabili și pentru costurile de restaurare.

Ulterior, aceștia vor putea cumpăra o concesiune, al cărei preț pornește de la aproape o mie de euro pentru un contract pe 10 ani și poate ajunge la aproape 18.000 de euro pentru dreptul de a fi înmormântat pe termen nelimitat.

Înscrierile la tombolă au început luni și se vor încheia pe 31 decembrie, fiecare participant fiind obligat să plătească o taxă de înregistrare de 125 de euro.