Loterie pentru un loc în cimitirul celebrităților din Paris. Dai un ban și te îngroapă lângă Jim Morrison sau Edith Piaf

Mormântul lui Jim Morrison continuă să atraga numeroși vizitatori (Profimedia)
Mormântul lui Jim Morrison continuă să atraga numeroși vizitatori (Profimedia)

Parizienii cu dare de mână au șansa de a fi înmormântați alături de oameni faimoși, între care cântăreața Edith Piaf sau solistul trupei „The Doors”, Jim Morrison, în celebrul cimitir Père-Lachaise. Pentru aceasta, doritorii trebuie să contribuie cu sume destul de consistente la refacerea unor morminte abandonate. Chiar și așa, cererea este atât de mare, încât se va organiza o tombolă pentru a-i stabili pe cei care vor finanța astfel de reparații în schimbul unui loc de veci bine plasat.

Planul neobișnuit urmărește restaurarea mormintelor aflate în stare de degradare, oferind totodată locuitorilor Parisului o oportunitate rară de a obține unul dintre locurile de veci foarte căutate, a transmis primăria Parisului, potrivit CNN.

Astfel, câștigătorii loteriei vor avea posibilitatea de a cumpăra și restaura unul dintre cele 30 de morminte disponibile în trei cimitire diferite, iar primăria va închiria locul de veci corespunzător celor care îndeplinesc anumite criterii.

Fiecare mormânt existent va putea fi achiziționat pentru suma de 4.000 de euro, iar câștigătorii vor fi responsabili și pentru costurile de restaurare.

Ulterior, aceștia vor putea cumpăra o concesiune, al cărei preț pornește de la aproape o mie de euro  pentru un contract pe 10 ani și poate ajunge la aproape 18.000 de euro pentru dreptul de a fi înmormântat pe termen nelimitat.

Înscrierile la tombolă au început luni și se vor încheia pe 31 decembrie, fiecare participant fiind obligat să plătească o taxă de înregistrare de 125 de euro.