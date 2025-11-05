În loc să anunțe eroarea, bărbatul a decis să păstreze banii — o sumă uriașă, de peste 7 milioane de ruble (aproximativ 87.000 de dolari) — și să-și înceapă o nouă viață într-un alt oraș.

Eroare de software, cont plin peste noapte

Incidentul s-a petrecut la începutul anului, când Vladimir Rychagov, angajat al unei fabrici din regiune, a observat că pe lângă suma obișnuită primită ca plată pentru concediu, contul său bancar fusese alimentat cu milioane de ruble. Bărbatul a crezut inițial că este vorba despre un bonus de final de an, întrucât circulau zvonuri în fabrică privind acordarea unui „al 13-lea salariu” consistent.

Câteva ore mai târziu, Rychagov a fost contactat de departamentul de contabilitate, care l-a informat că banii au fost transferați din greșeală, ca urmare a unei defecțiuni de software, și că trebuie să îi restituie imediat.

„Am crezut că am dreptul la ei”

Potrivit presei ruse, muncitorul a refuzat cererea companiei, susținând că s-a consultat online și a ajuns la concluzia că, fiind vorba de o „eroare tehnică”, ar putea păstra banii. „Am văzut că banii figurau în cont ca salariu, nu ca plată eronată. Am considerat că sunt ai mei”, a declarat Vladimir Rychagov pentru postul Channel 5.

În realitate, suma provenea din fondurile destinate plății salariilor pentru 34 de angajați dintr-o altă filială a companiei.

A fugit cu banii și și-a schimbat orașul

După ce solicitările firmei au devenit tot mai insistente, bărbatul a decis să folosească banii pentru a-și cumpăra o mașină nouă și a se muta împreună cu familia într-un alt oraș. În timpul mutării, compania a depus o plângere împotriva sa, iar conturile sale au fost blocate.

Rychagov a fost acuzat de complicitate la fraudă, însă acuzațiile penale au fost respinse din lipsă de probe. Totuși, procesul civil intentat de angajator a mers mai departe.

Instanța a decis: trebuie să dea banii înapoi

Tribunalele de fond și de apel au dat câștig de cauză companiei, stabilind că bărbatul a primit suma fără temei legal și era obligat să o restituie. Rychagov a contestat decizia, dar și Curtea de Casație a menținut verdictul.

Muncitorul nu renunță însă la lupta cu fabrica: el a făcut recurs la Curtea Supremă a Rusiei, care a acceptat dosarul pentru analiză. „Eu cred că acei bani mi se cuveneau. În cont scria clar ‘salariu’. Nu am făcut nimic ilegal”, susține el.

Compania: „Nu a fost bonus, a fost o greșeală”

Directorul general interimar al fabricii, Roman Tudachkov, a declarat pentru presa rusă că firma va folosi toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciului. „A fost o eroare de transfer, nu un salariu sau un bonus. Instanța a stabilit clar acest lucru. Vom continua demersurile legale până la final”, a precizat acesta.

Povestea lui Rychagov a stârnit un val de reacții în Rusia și amintește de un caz petrecut în Chile, unde un angajat a primit din greșeală de 330 de ori salariul său și a dispărut fără urmă, refuzând să returneze banii.