România rămâne printre țările unde oamenii sunt plătiți cel mai prost din întreaga Uniune.

Premierul Spaniei: angajații din UE trebuie să aibă venituri egale

Liderul guvernului de la Madrid vrea ca fiecare angajat european să aibă același salariu minim, indiferent de țara în care muncește.

Inițiativa ar reduce inegalitățile și ar sprijini lucrătorii din statele mai sărace, precum România.

În același timp, economia Spaniei continuă să crească peste media europeană, iar agențiile de rating au îmbunătățit evaluările țării.

Sánchez spune că Europa are nevoie de mai multă protecție socială, locuri de muncă decente și măsuri care să asigure o viață demnă pentru toți cetățenii Uniunii.