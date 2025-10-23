Un tânăr spaniol a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a publicat un videoclip în care arată cât câștigă lucrând ca spălător de vase în Elveția. Clipul său, postat pe Instagram, a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce tânărul a comparat venitul său actual cu salariile din Spania.

Pablo, așa cum se prezintă în filmare, a lucrat timp de patru luni într-un restaurant elvețian, iar pentru a oferi o imagine realistă asupra câștigurilor, a arătat fluturașul său de salariu din luna ianuarie.

„Acesta este salariul meu pe ianuarie. În Elveția, pe lângă salariul lunar, se adaugă o parte dintr-un bonus anual, împărțit în 12 luni”, a explicat el.

Cât câștigă un spălător de vase în Elveția

Potrivit documentului prezentat, salariul de bază al tânărului a fost de 3.372 franci elvețieni, la care s-au adăugat 280 de franci din acel bonus anual, rezultând un venit brut total de 3.653 franci (aproximativ 3.900 de euro).

După deducerea taxelor și contribuțiilor obligatorii (505 franci), precum și a unor costuri reținute pentru serviciile oferite de restaurant (circa 300 franci), Pablo a rămas cu un salariu net de 2.848 franci elvețieni, echivalentul a circa 3.040 de euro.

Curios să afle cât ar trebui să muncească în Spania pentru o sumă similară, Pablo a apelat la ChatGPT, care i-a oferit un răspuns surprinzător:

„Pentru a câștiga 3.000 de euro lunar în Spania, ar trebui să fii pilot comercial într-o companie aeriană regională.”

Tânărul a mărturisit că diferențele de salariu dintre cele două țări l-au lăsat fără cuvinte. „E incredibil să vezi că pentru o muncă necalificată în Elveția câștigi cât un pilot în Spania. Îți dă de gândit”, a spus el.

Mii de tineri europeni aleg Elveția pentru salariile mari

Elveția este cunoscută pentru nivelul ridicat al veniturilor, dar și pentru costurile mari de trai. Chiar și așa, mii de tineri din Spania, Italia sau Europa de Est aleg să lucreze aici în domenii precum HoReCa, construcții sau servicii, unde salariile sunt de două până la trei ori mai mari decât în țările lor de origine.

Conform datelor OECD, salariul minim în Elveția depășește 4.000 de franci elvețieni în unele cantoane, în timp ce în Spania nivelul minim este de aproximativ 1.323 euro brut pe lună.