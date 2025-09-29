Un mire a murit pe ringul de dans în Egipt

Bărbatul se afla la propria nuntă și dansa alături de mireasa lui, când a căzut brusc la pământ.

Oaspeții au intrat în panică, iar bucuria a fost înlocuită de țipete și haos.

Medicii au stabilit că tânărul a murit din cauza unui atac de cord.

Vestea a șocat comunitatea, mai ales că logodna fusese sărbătorită cu doar o zi înainte.