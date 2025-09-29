Un mire a murit pe ringul de dans în Egipt
Bărbatul se afla la propria nuntă și dansa alături de mireasa lui, când a căzut brusc la pământ.
Oaspeții au intrat în panică, iar bucuria a fost înlocuită de țipete și haos.
Medicii au stabilit că tânărul a murit din cauza unui atac de cord.
Vestea a șocat comunitatea, mai ales că logodna fusese sărbătorită cu doar o zi înainte.
في أسوان بمصر لم تمض سوى ربع ساعة على دخول العريس (أشرف) لقاعة الزفاف وخلال رقصه بسعادة في ليلة العمر سقط ومات على الفور أمام المعازيم وأمام عروسه التي تحول زفافها إلى مأتم في منظر أحزن كل أهل مصر.— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 27, 2025
تحقيقات النيابة قالت بأن الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية.pic.twitter.com/QQOHk0nsUU