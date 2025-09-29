Tragedie fără precedent: mire mort pe ringul de dans. Bărbatul s-a prăbușit în brațele soției

Tragedie fără precedent în timpul unei nunți din Egipt. Un mire s-a prăbușit și a murit chiar pe ringul de dans, în brațele soției sale, în fața zecilor de invitați. 

Bărbatul se afla la propria nuntă și dansa alături de mireasa lui, când a căzut brusc la pământ.

 Oaspeții au intrat în panică, iar bucuria a fost înlocuită de țipete și haos.

 Medicii au stabilit că tânărul a murit din cauza unui atac de cord. 

Vestea a șocat comunitatea, mai ales că logodna fusese sărbătorită cu doar o zi înainte. 

 