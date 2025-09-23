Potrivit polițiștilor, trupul ciobanului a fost găsit pe malul stâng al râului, în locul cunoscut de localnici drept „Peste apă”. Sesizarea a fost făcută printr-un apel la 112, la ora 08:17, de către proprietarul stânii.

Dispărut după ce a ieșit cu oile la pășunat

Ultima dată, bărbatul a fost văzut pe 21 septembrie, în jurul orei 15:00, când ieșise cu turma de ovine la pășunat. Seara, în jurul orei 21:00, proprietarul stânii a observat că animalele se întorseseră singure la adăpost, însă ciobanul lipsea. În ciuda căutărilor efectuate pe timpul nopții, acesta nu a fost găsit.

A doua zi dimineață, stăpânul oilor a reluat verificările, iar în jurul orei 08:00 a descoperit trupul neînsuflețit în albia râului, după care a alertat autoritățile.

Ancheta poliției

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Suceava, care a constatat decesul.

Bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale, suferind de epilepsie, iar apropiații spun că obișnuia să aibă crize. Pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violență, iar ipoteza preliminară este că acesta ar fi suferit o criză în timp ce se afla în apropierea apei.

Trupul a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții. În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, procedură standard în astfel de situații.