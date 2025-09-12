”În seara zilei de joi, 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.15, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un bărbat a intrat în apa Crişului Repede, în localitatea Săntandrei şi nu a mai ieşit la suprafaţă”, au transmis, vineri dimineaţă, reprezentanții ISU Bihor.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea şi un echipaj al SAJ.

”În urma căutărilor efectuate cu bărcile din dotare, pompierii l-au găsit la aproximativ 500 de metri de locul în care martorii spuseseră că l-au văzut dispărând în apă, trupul acestuia fiind prins în vegetaţia subacvatică, la circa un metru de mal”, a mai transmis sursa citată.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost declarat decedat. O anchetă va stabili cauzele producerii decesului.