Familia acuză acum personalul localului că nu a cerut ajutor medical și că această lipsă de reacție a dus la moartea sa.

Cum s-a întâmplat

Incidentul a avut loc pe 7 august, la restaurantul KFFO Afro Steakhouse. Jessie Mobley Jr. adormise după ce terminase de mâncat, iar angajații, considerând că este o persoană fără adăpost, l-au scos afară și l-au lăsat sprijinit de lucrurile sale, potrivit anchetatorilor.

Bărbatul a fost găsit abia a doua zi dimineață, în jurul orei 9, de o studentă care mergea la cursuri la o școală de cosmetică aflată în apropiere. Paramedicii chemați la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Reacția familiei

Rudele lui Jessie Mobley Jr., care locuia împreună cu mătușa sa, au acuzat restaurantul de nepăsare. „De ce nu ați sunat la 911? Cred că oamenii trebuie să fie trași la răspundere pentru asta”, a declarat Charlene Fogg-Drake, mătușa victimei, pentru Houston Chronicle.

Și mama bărbatului, Renee, a criticat dur lipsa de reacție a angajaților: „Dacă cineva i-ar fi oferit ajutor, dacă ar fi sunat la 911, poate lucrurile ar fi stat altfel. Nu ar trebui să presupui ce are cineva, mai ales când nu știi”.

Poliția din Houston a deschis o anchetă și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza exactă a morții. Părinții lui Mobley, care au mai pierdut alți doi copii în ultimii 13 ani, spun că tragedia ridică semne de întrebare serioase despre responsabilitatea angajaților.

Reprezentanții restaurantului au refuzat să facă declarații publice în legătură cu incidentul, potrivit postului local KHOU.