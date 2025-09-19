Cum s-a produs tragedia

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, apelul la 112 a fost făcut la ora 23:13. Din primele verificări, s-a stabilit că un tânăr de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, manevra o armă de vânătoare în interiorul mașinii. În urma manipulării, arma s-a descărcat, iar glonțul l-a lovit mortal pe pasagerul aflat pe bancheta din spate, un bărbat din Gherța Mică.

Victima nu a mai putut fi salvată, decesul fiind constatat la fața locului.

Anchetă în desfășurare

Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș. O echipă complexă, formată din polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului Criminalistic, a fost mobilizată pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

Autoritățile încearcă acum să afle în ce condiții era deținută arma, dacă aceasta era autorizată și cum a ajuns să fie manevrată în interiorul mașinii.