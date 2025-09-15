Deși bărbatul a fost dus imediat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, relatează Express de Banat.

Din primele informații, în urma căzăturii bărbatul s-ar fi ales cu gâtul rupt și fracturi deosebit de grave de craniu. Acesta ar fi fost resuscitat timp de 45 de minute, însă fără rezultat.

Potrivit sursei citate, reprezentanții UPU au însă o altă versiune. Aceștia susțin că bărbatul ar fi făcut infarct și că nu ar fi căzut din cauza scării deteriorate. Cauza morții o vor stabili legiștii.

DSP s-a autosesizat

Directorul DSP Caraș-Severin, Dănilă Miloș, a confirmat că inspectorii sanitari se află deja la fața locului.

„Colegele mele sunt acum în cadrul inspecției, urmează să fie făcute toate verificările, după care vom veni cu un punct de vedere. Deocamdată nu pot furniza informații. În trecut au fost efectuate mai multe controale, s-au dispus măsuri și termene de reabilitare. Din păcate, astăzi o persoană și-a pierdut viața. Transmit condoleanțe familiei. Este un caz regretabil și vom lua toate măsurile care se impun”, a declarat Miloș, potrivit Radio România Reșita.