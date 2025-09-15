Un bărbat a murit la Spitalul Județean Reșița după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el: anchetă uriașă

Un bărbat a murit la Spitalul Județean Reșița după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el: anchetă uriașă/ Captură video
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Reșița după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el: anchetă uriașă/ Captură video

Incident grav la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit după ce o treaptă s-ar fi rupt în timp ce cobora scările de la secția de Urologie pentru a ajunge în curtea unității medicale. Bărbatul s-ar dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton, suferind multiple fracturi și leziuni. O anchetă este în plină desfășurare.  

Deși bărbatul a fost dus imediat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, relatează Express de Banat.

Din primele informații, în urma căzăturii bărbatul s-ar fi ales cu gâtul rupt și fracturi deosebit de grave de craniu. Acesta ar fi fost resuscitat timp de 45 de minute, însă fără rezultat.

Potrivit sursei citate, reprezentanții UPU au însă o altă versiune. Aceștia susțin că bărbatul ar fi făcut infarct și că nu ar fi căzut din cauza scării deteriorate. Cauza morții o vor stabili legiștii. 

DSP s-a autosesizat

Directorul DSP Caraș-Severin, Dănilă Miloș, a confirmat că inspectorii sanitari se află deja la fața locului. 

„Colegele mele sunt acum în cadrul inspecției, urmează să fie făcute toate verificările, după care vom veni cu un punct de vedere. Deocamdată nu pot furniza informații. În trecut au fost efectuate mai multe controale, s-au dispus măsuri și termene de reabilitare. Din păcate, astăzi o persoană și-a pierdut viața. Transmit condoleanțe familiei. Este un caz regretabil și vom lua toate măsurile care se impun”, a declarat Miloș, potrivit Radio România Reșita.

Reprezentanții DSP au anunțat că toate organele statului vor fi informate, iar ancheta va fi derulată în colaborare cu Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).
 
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.  

Val de probleme la Reșita

În urmă cu un an, un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața în ambulanță, după ce ar fi stat mai bine de trei ore pe holurile Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița, fără să primească îngrijiri medicale.

Potrivit martorilor și rudelor, pacientul prezenta simptome clare de infarct miocardic, însă ar fi fost lăsat să aștepte pe un pat, fără monitorizare atentă și fără investigații urgente. Starea sa s-a agravat brusc, iar medicii au decis să îl transfere la un spital din Timișoara. Din păcate, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator chiar în ambulanță și nu a mai putut fi salvat, în ciuda manevrelor de resuscitare.

La acea vreme, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și dacă au fost respectate protocoalele medicale.

Incidentul a readus în prim-plan problemele cronice ale sistemului sanitar: lipsa de personal, aglomerația din UPU și situațiile dramatice în care pacienții sunt lăsați să aștepte ore întregi pentru un consult sau tratament de urgență.