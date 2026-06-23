Tensiuni între Kiev și Minsk: Putin intervine după avertismentul lui Zelenski

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 07:33

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin și Alexander Lukașenko se vor întâlni în curând pentru a analiza avertismentul transmis de Volodimir Zelenski către Minsk privind presupusul sprijin acordat atacurilor rusești cu drone asupra Ucrainei.

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